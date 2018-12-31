Rus askeri üslerinin Küba'ya geri dönüş senaryosu...

Amerikan sivil toplum kuruluşu araştırma örgütü Jamestown Vakfı, Rusya’nın ABD’yi izlemek için Küba’daki Sovyet radyo elektronik üslerini yeniden açmak istediğini belirtti.

Araştırma verileriyle birlikte Daily Star'da yayınlandı. Analistlere göre, Batı dünyası Moskova'nın Beyaz Saray başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli ve Kısa Menzilli Füzelerin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Antlaşma'dan (INF) çekilme kararına yanıt verebileceğinden korkmaya başladı. Jamestown Vakfı, Sovyet üslerini açma senaryosunun Rusya’nın Karayipler’deki Devletlerin faaliyetlerini gözlemleme kabiliyetini önemli ölçüde genişletmesine izin vermeyeceğini, aksine mevcut olasılık yelpazesini çoğalttığını kabul etti.

Örgüt uzmanları, Küba’nın Devlet Konseyi Başkanı ve Bakanlar Konseyi’nin son ziyaretini, ikili ilişkilerin geliştirilmesine “yeni bir ivme kazandıran” Moskova’nın son ziyaretini hatırlattı. Ziyaret sırasında, siyasetçi Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile sağlık, turizm ve iki ülke arasındaki askeri işbirliği konularında bir dizi konu ele alındı.

Jamestown Vakfı'nın temsilcisi, Rusya'nın yaklaşık 16 yıl önce kapalı olan Lourdes'deki radyo-elektronik merkezini yeniden açmaya hazır olduğu konusunda bazı varsayımlarda bulunduğuna inanıyor. Ayrıca, adaya ek bir üs inşa etme olasılığı göz ardı edilemez.

Kaynak: www.dunyabulteni.net