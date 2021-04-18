Rus diplomattan sert uyarı: 'Kan gölüne döner'

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi sürüyor. ABD ve NATO'nun da açıklamalar ile dahil olduğu sınır gerilimi hakkında yeni bir açıklama geldi. Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin Moskova'nın bir askeri müdahale amacının olmadığını belirtti.

''BÖLGE KAN GÖLÜNE DÖNER''

BBC'ye konuşan Büyükelçi Kiev'in Donbas'a asker gönderilmesi durumunu 'Bölge kan gölüne döner' sözleri ile özetledi. Kelin, 'İki ülke savaşın eşiğinde mi' sorusuna ise 'Hiç sanmıyorum' yanıtını verdi.

Büyükelçi aynı açıklamada Moskova'nın Minsk Anlaşmasın tamamen bağlı olduğunun da altını çizdi. Son haftalarda artan gerilim sonrası iki ülkede bölgeye askeri yığınak yapmaya başlamıştı.

Ukrayna, Rusya'nın Donbas ve Kırım'a 80 bin asker konuşlandırdığını belirtmişti. Rus medyası ise Savunma Bakanlığı'nın sınırdaki birliklere 'savaşa hazır olun' emri verdiğini duyurmuştu.

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