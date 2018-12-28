Rus gazeteci Roma'da öldü

Ajansın İtalya ve Vatikan'daki temsilciliğini yöneten TASS muhabiri Aleksey Bukalov (79) Roma'da hayatını kaybetti.

Bukalov, yurtdışı gezilerinde papalara eşlik eden tek Rus gazeteciydi. Vatika'da 20 yıldan fazla bir süre kaldı.

Gazeteci, Roma Katolik Kilisesi'nin üç bölümüyle ( John Paul II, Benedict XVI ve Francis) iletişim kurma deneyimi hakkında konuştuğu “Dünyanın dört bir yanında çocuklarla” adlı bir kitap yazdı .

Kariyerine diplomat olarak başlayan Alexey Bukalov, 1980'lerin sonlarında gazetecilik yapmaya başladı. 1991 yılında Bukalov, İtalya'daki Tass ofisine başkanlık etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net