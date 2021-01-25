Rusya'da koronavirüs kostümlü kişi gözaltına alındı

Rusya'da Putin karşıtı eylemler sürerken, Rus polisi koronavirüs kostümlü göstericiyi gözaltına aldı.

Rusya'da devletin izin vermemesine rağmen ülke çapında 93 şehirde cumartesi günü yapılan Aleksey Navalnıy'e destek ve Kremlin'i protesto eylemleri büyük yankı yarattı. Kremlin'den henüz olayarla ilgili yorum gelmemesine rağmen, Navalnıy taraftarlarının gekecek hafta da eylemin tekrar edileceğini duyurması, medyada "Belarus örneği"ni gündeme getirdi.



Muhalefet yanlısı bazı grupların raporuna göre olaylarda gözaltına alınanların sayısı 3 bin 200'ü açtı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 08:51