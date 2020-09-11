Rusya genelinde ara seçimler düzenleniyor

Rusya'da genel ve yerel olmak üzere farklı düzeylerde ara seçimler için oylama işlemi başladı.

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti, Kursk, Penza, Yaroslavl bölgelerinden Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerini seçmek için halk sandık başına gitti.

Ayrıca, Rusya'nın 83 federal bölgesinde yapılan farklı düzeylerdeki seçimde, 20 bölge valisi, 11 bölge milletvekili, 22 bölgenin şehir meclisi ile 27 yasama meclisi üyeleri belirlenecek.

13 Haziran sonrası görevini bırakan bölge valileri ise 2021'de seçilecek.

18 yaşını doldurmuş vatandaşlar, 13 Eylül saat 20.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yaptığı açıklamada, seçim merkezlerinde 237 binden fazla gözlemcinin yer aldığını aktardı.

Kaynak: AA