Suriyeli mülteciye saldıran İngiliz ergen ülkeden kaçtı

İngiltere'de Huddersfield Almondsbury’de Suriyeli mülteci öğrenci Cemal'e saldıran Bailey Mclaren isimli ırkçı ergen, annesi ile birlikte ülkeyi terk etti.

Irkçı İngilizin abisi 'arkamızda büyük' bir ordu var diye kendini savunurken kardeşi ve annesinin Birleşik Krallık'tan yarılarak yurtdışındaki akrabalarının yanına gittiğini sözlerine ekledi.

Daha önce kızkardeşinin de ırkçı tacize uğradığı belirtilen cemal ve kız kardeşi için şu ana kadar 143 bin sterlin toplandı.

Taciz görüntülerinin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından yardım etmek isteyen insanlar tarafından şimdiye kadar143 bin Sterlin para toplandı.

Cemal'in iki yıl önce ailesi ile birlikte Suriye'den göç ederek İngiltere'ye yerleştiği öğrenildi. Cemal'in kız kardeşinin de daha önce aynı yerde ırkçı bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Kaynak:www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 17:54