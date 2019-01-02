Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetine Netflix'te sansür YouTube'da devam

Dijital dizi platformu Netflix'teki Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerikalı komedyen Hasan Minhaj'ın programının kaldırılması talebi, Kraliyet ailesi tarafından, ülkenin siber suçlar yasasını deldiği iddiasıyla yapıldı.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Netflix yöneticileri de olayı doğruladı ve "ifade özgürlüğünü savunmakla birlikte, ülke yasalarına uymak zorundayız" dedi.

Suudi Arabistan'daki Netflix üyelerinin bu platformda izleyemediği söz konusu bölüm, YouTube'da yer almaya devam ediyor.

Kaldırılan bölümde, komedyen Minhaj, Ekim ayında İstanbul'da işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ı eleştiriyor.

Hasan Minhaj ne demişti?

Hasan Minhaj stand-up tarzında yayınlanan programın ikinci bölümünde Muhammed Bin Salman ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Yalnızca birkaç ay öncesine kadar veliaht Prens Muhammed Bin Salman, Batı tarafından, 'Arap dünyasının ihtiyacı olan reformist' olarak görülüyordu. Ama Kaşıkçı cinayeti sonrası 'galiba o sandığımız gibi bir yenilikçi değil" diye düşünmeye başladılar."

"Aynı anda herhangi bir Müslüman'a sorsanız, "Hadi ya yeni mi anladınız! Onun veliaht prens olduğu ülke Suudi Arabistan!" derdi."

Minhaj, Muhammed Bin Salman için Suudi Arabistan'da, "Kurşunların Babası" (Abu Rasasa) rumuzunun kullanıldığını ve bunun "En gangster isim" olduğunu da söylüyor.

Kaynak: Ajanslar