Turistik eşeklere şişman turist yasağı

Aşırı kilolu olmak seyahat ederken endişe sebebidir. Artık Yunanistan'a gitmek isteyenler için ayrı bir sorun.

Yunanistan, Santorini adasında aşırı kilolu kategorisine giren turistlere yasak getiren sıra dışı bir yasa meclisten geçti.

Yasa 100 kilo üstünde olan insanlara tatil adasında revaçta olan eşek üstünde turlara katılmama yasağı getirdi.

Yeni yasa tasarısı Yunanistan'ın Santorini şehrinde eşeklerini korumayı amaçlayan Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'ndan teklif edildi.





Hayvan hakları grupları, eşeklerin turist taşımaktan omurilik yaralanmalarına maruz kaldıkları obez olan turistler yüzünden de sırtlarında açık yaralar oluştuğunu söyledi.

Yeni yasalara göre, Santorini'de gezintiye çıkan eşekler, 100 kg'dan daha az ya da ağırlıklarının beşte biri kadar yük taşıyacak.

Hayvanlar, Santorini'nin uzun kıyı şeridinde, uzun süreler tur gezileri için kullanılıyor.

Kavurucu güneş altında uzun saatler çalışan hayvanların gölgenin az olduğu saatlerde çöp taşıma hizmeti de veriyor.

Facebook gruplarında yaz boyunca Santorini'de hayvanları koruma ve daha iyi şartlarda bakım için imza kampanyaları başlatıldı.

“Santorini'de Eşeklerin ve Atların Kötüye Kullanımının Durdurulması” adlı bir change.org dilekçesi, 108.000'den fazla imza topladı.

Dilekçede, “Sadece 30 dakikalık bir yürüyüş ile ya da teleferikle iki dakika olmasına rağmen, otantik tur yapma sevdasında olan turistler hayvanları kullanıyor. Bu eşekler, yolun kenarında güneş altında durmaya zorlanıyorlar ve yaptıkları tek şey, yürümek ve teleferik almak için çok tembel olan insanları yukarı ve aşağı taşımak" denildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 17:37