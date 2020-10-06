Türk şirket Moskova bölgesinde çöp işletme fabrikaları kuracak

Türk mütteahhit şirketi “Yenigün” Moskova bölgesinde Solneçnogorskiy ve Bogorodskiy Okrug’larda çöp işletme fabrikaları inşaa edecek.

“RT-İnvest” Şirket Grubun bünyesindeki “AGK-1” firması ile imzalanan kontrat bedeli 20 milyar ruble. Toplam altı firma arasında yapılan ihale kazanan Yenigün 3 şantiyede inşaatlara başladı.

“RT-İnvest” Genel Müdürü Andrey Şipelov, Türk şirketi ile kurulan uluslararası holdingin çok tecrübeli olduğunu ifade ederek, fabrikalarda uygulanacak teknoloji de Hitachi Zosen Inova, Rostek ve Rosatom holdinleri tarafından geliştirilen en yüksek teknoljinin olacağını vurguladı.

Şipelov: “Bunun için biz mütteahhit olarak üstün uluslararası standartta olan inşaat devi Yenigün şirketini seçtik”, diye konuştu.

Kaynak: rbg24.ru

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 16:34