Rusya Ukrayna askerlerini tutukladı

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askeri personelden 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

Ria ajansının haberine göre, Kırım'daki Rus mahkemesi, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 askeri personel için 2 aylık tutuklama kararı verdi.

Diğer askeri personelin yargılaması ise sürüyor.

"TANSİYONU DÜŞÜRÜN" ÇAĞRISI

Karar, ardarda gelen gerginliğin azaltılmasına yönelik çağrıların hemen ardından duyuruldu. Bulgaristan'a resmi ziyaret için giden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Bulgar mevkidaşı Rumen Radev, Rusya ile Ukrayna'ya, aralarındaki tansiyonu düşürmeleri çağrısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Duda, düzenlenen ortak basın toplantısında, Radev ile ikili görüşmelerin ana konusunun Moskova-Kiev ilişkileri olduğunu belirterek, "Rusya'ya karşı ek yatırımlar getirilirse Polonya bu yaptırımlara da destek verecek." dedi.

Duda, 2013'ten bu yana sürekli tırmanan gerginliğin düşürülmesine ilişkin etkili önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Polonya, gerginliğin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun gösterebileceği tüm çabalara destek verecek. Rusya, istilacı olarak tekrar uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor. Bu konuda şüphemiz yok. Ülkemiz, Kiev ile Moskova arasındaki gerginliğe çözüm bulunmasına yönelik her türlü girişimde yer alacak."

Cumhurbaşkanı Radev de iki ülke arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Radev, "Tarafları sağduyulu davranma, diyalog yoluyla aralarındaki sorunları çözme ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. Rehin alınan Ukraynalı asker ve savaş gemilerin de derhal iadesi için ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle Bulgar vatandaşların zaruri değilse Ukrayna ziyaretlerini ertelemeleri gerektiğini bildirdi.

AZAK DENİZİ'NDE NE OLDU?

Rusya, izinsiz olarak karasularına girmekle suçladığı Ukrayna gemilerine ateş açmış ve 3 Ukrayna gemisinive 24 personelini alıkoymuştu. Kiev, 6 Ukraynalı askerin açılan ateş sonucu yaralandığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyini acil toplamıştı.

Olaylardan sonra Ukrayna Parlamentosu, ülkenin belli bölgelerinde sıkıyönetim ilanına dair kararı kabul etmişti.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 22:49