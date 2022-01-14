Ukrayna ve Azerbaycan'ın hedefi ticaret hacmini ikiye katlamak

Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kiev'deki Marinskiy Sarayı'nda görüştü.

İki ülke arasında enerji, tarım ve arazi alanlarında mutabakat anlaşmalarının imzalandığı görüşme sonrası liderler, ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Aliyev ile stratejik partnerliklerini geliştirmek için ortak bildiri imzaladıklarını ve bildirinin devletlerin uluslararası tanınmış topraklarının egemenlik ve toprak bütünlüğünü karşılıklı desteklemeyi öngördüğünü ifade etti.

Ayrıca bildiride Karadeniz ve Hazar bölgelerinde istikrar ve barışın garantisinin temenni edildiğini belirten Zelenskiy, Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaretin 1 milyar doları aştığını kaydetti.

Zelenskiy, bu rakamı 2024'e kadar iki kat artırma hedefini koyduklarını dile getirerek, Gürcistan, Ukrayna, Moldova ve Azerbaycan'dan oluşan GUAM arasında bir ulaşım koridoru üzerinde çalışacaklarını bildirdi.

Aliyev de bugün imzalanan anlaşmaların ikili ilişkileri kuvvetlendireceğinin altını çizdi.

Ukrayna'yla tüm alanlarda iş birliğine hazır olduklarını kaydeden Aliyev, iki ülke arasındaki ortaklığın kuvvetli dostluktan geldiğini dile getirdi.