Belçika'da Doğu Türkistan protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çin Büyükelçiliği önünde toplanan Belçika Uygurlar Derneği üyeleri ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlalleri ve Uygurlara yönelik "soykırım ve işkencelere" tepki gösterdi.

Yaklaşık 100 kişi "Uygurlara özgürlük", "Soykırımı durdurun" ve "Toplama kamplarını kapatın" sloganı attı.

Gösteride Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe yapılan konuşmalarda, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin uluslararası toplum tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Belçika polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.

AA