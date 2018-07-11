Yunanistan'dan Rus diplomatlara yasak

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Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi iki Rus diplomatın Yunanistan'ın ulusal güvenliği için tehdit oldukları iddiasıyla ülkeye girişlerinin yasaklandığını iddia etti.

Gazetedeki habere göre, Atina'nın aldığı karara gerekçe olarak "Yunanistan'ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri" gösterildi.

Makalede olayın sadece ilgili diplomatlarla sınırlı olduğunu ülke olarak Rusya'nın bütününe yönelik bir tavır olmadığı belirtildi.

Konu ile ilgili Rus Sputnik haber sitesi diplomatlarının ve ülke politikasının böyle bir davranışa yönelmediğini yazarak iki ülke arasında birbirlerinin içişlerine karışılmadığını uluslararası arenada her iki ülkenin birbirine destek olduklarına dikkat çekti.