Yunus Emre Enstitüsü Ukraynalı çocuklara desteğini sürdürüyor

Emine Erdoğan, Türkiye'nin, diplomasinin tüm araçlarını en üst düzeyde kullanarak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması için çalıştığını vurgulayarak, "Savaşın yıktıklarını ayağa kaldırmanın ve tüm dünya olarak el ele vermenin, yeni savaşların önündeki en kuvvetli kalkan olacağına inanıyorum." dedi.

Katılımcılara Türk halkının saygı ve sevgilerini gönderen Emine Erdoğan, barışa ve beşeriyetin huzuruna büyük bir katkı olduğuna inandığı zirveye davetinden dolayı Olena’ya şükranlarını sunduğunu söyledi.

"YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ İLE ÜLKEMİZDEKİ 200 UKRAYNALI ÇOCUK İÇİN TÜRKÇE KURSLARI BAŞLATTIK"

Ukrayna’daki savaşın beşinci ayını doldurduğuna işaret eden Emine Erdoğan, aradan geçen sürede on binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Milyonların evlerinden, yurtlarından olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

Emine Erdoğan: Yunus Emre Enstitümüz ile ülkemizdeki yaklaşık bin 200 Ukraynalı yetim çocuk için Türkçe kursları başlattık. Ukraynalı okutmanları yüz yüze ve çevrim içi kurslara entegre ederek ders vermelerini sağlıyor ve bu zor süreçte onlara da destek oluyoruz. Enstitümüz, “Çocuklar için Temel Türkçe Kitabı” hazırladı. Ukraynalı Türkologlar bu yayınlarda yazar, çevirmen ve editör gibi roller aldı. Bu kitap, ayrıca çocuklar için hazırlanan dünyadaki ilk Türkçe-Ukraynaca öğretim kitabıdır. Bunun yanında, ünlü Ukraynalı yazar Lesya Ukrainka’nın “Zorluklar Öğretir” adlı masalının basımını tamamladık ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne teslim ettik."

"Bu savaşın yerinden ettiği insanların 5 milyonu çocuklardan oluşuyor. Kıymetli dostum Olena’nın gönderdiği bir mektup üzerine bir girişim başlattım. Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan savaş mağduru yaklaşık bin 300 kişiyi ülkemizde misafir ediyoruz. Çocuklarımıza, yaşadıkları travmanın etkilerini azaltmak için psikolojik destek sağlıyor, kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Yunus Emre Enstitümüz ile ülkemizdeki yaklaşık bin 200 Ukraynalı yetim çocuk için Türkçe kursları başlattık. Ukraynalı okutmanları yüz yüze ve çevrim içi kurslara entegre ederek ders vermelerini sağlıyor ve bu zor süreçte onlara da destek oluyoruz. Enstitümüz, “Çocuklar için Temel Türkçe Kitabı” hazırladı. Ukraynalı Türkologlar bu yayınlarda yazar, çevirmen ve editör gibi roller aldı. Bu kitap, ayrıca çocuklar için hazırlanan dünyadaki ilk Türkçe-Ukraynaca öğretim kitabıdır. Bunun yanında, ünlü Ukraynalı yazar Lesya Ukrainka’nın “Zorluklar Öğretir” adlı masalının basımını tamamladık ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne teslim ettik."

Millî bayramların kutlamalarında Ukraynalı çocukları misafir ettiklerini hatırlatan Emine Erdoğan, gelecek günlerde de onlar için 3 günlük "Bilim, Kültür, Sanat" temalı bir etkinlik düzenleneceğini ifade etti.

HERKESİ UKRAYNA'NIN YENİDEN İMARINDA ROL ALMAYA DAVET EDİYORUM

Bir yandan da Türkiye'nin Ukrayna’ya ve komşu ülkelere sığınan Ukraynalılara insani yardım göndermeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Emine Erdoğan, bugüne kadar 100 TIR dolusu yardımın Ukrayna ve Moldova'ya ulaştırıldığını belirtti. Emine Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"2021 yılında 89,3 milyon olan mülteci sayısı, Ukrayna Savaşı'yla maalesef 100 milyonu aştı. Savaş, herkesi etkilerken maalesef ki kadınları ve çocukları orantısız olarak etkiliyor. Barınma, güvenlik, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlardan mahrum oluyorlar. Hayatları onarılması güç yaralar alıyor. Şu gerçeği çok iyi anlamalıyız ki, dünyanın bir yerinde savaş varsa, insanlık oradan kan kaybetmekte ve feci bir sona sürüklenmektedir. Çünkü savaşlar, hiçbir zaman sürdürüldüğü sınırlar içinde kalmaz. Hâlihazırda Ukrayna’daki savaş da, tüm dünyanın ekonomik ve siyasi bir bunalım içine sürüklenmesine neden oluyor. Dünya barışı dediğimiz ideali gerçekleştirmek için, uluslararası toplum olarak tüm zulümlere eşit reflekslerle karşı koymamız lazım. Çünkü dünyanın tüm çocukları insanlığın öz evladı, tüm insanlar, insanlık ailesinin eşit mensuplarıdır. O yüzden, herkesi Ukrayna’nın yeniden imarında rol almaya davet ediyorum.

“SAVAŞ MAĞDURU TÜM KADIN VE ÇOCUKLARI DESTEKLEMEK İÇİN EL ELE VERELİM”

Irk, dil, din gibi ayrımları gözetmeden, savaş mağduru tüm kadın ve çocukların desteklenmesi için el ele verelim. Türkiye olarak, diplomasinin tüm araçlarını en üst düzeyde kullanıyor ve bu savaşın durdurulması için çalışıyoruz. Savaşın yıktıklarını ayağa kaldırmanın ve tüm dünya olarak el ele vermenin, yeni savaşların önündeki en kuvvetli kalkan olacağına inanıyorum. Lider Eşleri Zirvesi’nin Ukrayna’daki trajediye bir kere daha dikkat çekmesini ve bu kötü günlerin bir an önce geride kalmasını yürekten diliyorum."

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ UKRAYNALI ÇOCUKLARA İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR

Ukrayna'da 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş sebebiyle birçok Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kalmış, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu farklı ülkelere göç etmişlerdir. Ülkemize, başta Emine Erdoğan ve Olena Zelenska Hanımefendilerin inisiyatifi ile Ukrayna'daki çocuk yurtlarından getirilerek Antalya’daki otellere yerleştirilen yetim çocuklar ile soydaş halkların (Kırım Tatarı, Ahıska Türkü) mensupları olmak üzere birçok Ukraynalı sığındı. Enstitümüz tarafından, Antalya’daki otellere yerleşen Ukraynalı yetim çocuklara ve Eskişehir’de bulunan Kırım Tatarlarına yönelik Türkçe öğretimi ile farklı etkinlikler düzenlenmesi hususundaki çalışmalar sürdürülüyor.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKÇE KURSLARI

Emine Erdoğan ve Olena Zelenska Hanımefendilerin inisiyatifi ile Ukrayna'daki çocuk yurtlarından getirilerek Türkiye’ye Antalya’daki otellere yerleştirilen yaklaşık bin 200 çocuğa yönelik Türkçe kursları 21 Mayıs 2022 tarihinde başlatıldı. Bu kurslarda savaş sebebiyle ülkelerini terk ederek Antalya’ya gelmek zorunda kalan Ukraynalı Türkologlar okutman olarak görev yapıyor. Kurslarda çocukların yanı sıra çocuklara refakat eden eğitmenler için de gruplar açılmıştır. Kurslarda her çocuğa seviyesine uygun Türkçe öğretim seti ve diğer öğretim materyalleri desteği verildi.

ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENEN TÜRKÇE KURSLARI

Savaş sebebiyle Ukrayna’dan gelerek Eskişehir’e yerleştirilen Kırım Ailesi Derneğine mensup 100 Kırım Tatarı soydaşımıza yönelik Türkçe Kursları düzenleniyor. Kurslar misafirlerin kaldığı KYK yurtlarında Ukraynalı Türkolog okutmanımız tarafından gerçekleştirildi.

Kırım Tatarı soydaşlarımız ile aynı yurtta kalan Ahıska Türklerine yönelik kurslara ise tarafımızca eğitim öğretim materyali desteği sağlanıyor. Bu kapsamda 60 kişi Türkçe öğreniyor.

UKRAYNALI YETİŞKİNLERE YÖNELİK ÇEVRİM İÇİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE KURSLARI

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Ukraynalılara yönelik olarak düzenlenen ücretsiz çevrim içi Türkçe kursları 16 Haziran 2022 tarihinde eğitime başladı. Hâlihazırda bu kurslarda bin 300 Ukraynalı ücretsiz olarak Türkçe öğreniyor.

UKRAYNALI TÜRKOLOGLAR DESTEKLENMEYE DEVAM EDİYOR

Savaş sebebiyle Türkiye’ye yerleşmek zorunda kalan Ukraynalı Türkologlar Enstitümüzün yüz yüze ve çevrim içi Türkçe kurslarına okutman olarak entegre edilerek geçirdikleri zor süreçte destekleniyor. Böylelikle Türkologlar maddi açıdan daha iyi bir duruma geliyor ve mesleklerine devam etme imkânı buluyor. Bununla birlikte, Enstitümüz tarafından hazırlanan “Çocuklar İçin Temel Türkçe Kitabı” gibi yayınlarda Ukraynalı Türkologların katılımı sağlanıyor, Türkologlar bu yayınlarda yazar, çevirmen, redaktör ve editör olarak görev alıyor. Söz konusu çalışmalar sayesinde 15 Ukraynalı Türkolog Enstitümüz tarafından destekleniyor.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 3 bin 500 Ukraynalıya Türkçe öğretildi.