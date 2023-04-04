ABD Çin sınırına yığınak yapıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Filipinler'de dört üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Filipinler'deki ABD üsleri sayısı günümüzde bir tanedir. Bu üs, Luzon adasındaki Pampanga ilinde bulunan ve Clark Hava Üssü olarak da bilinen Camp Clark'tır. Camp Clark, ABD ordusunun Güneydoğu Asya'daki en büyük üslerinden biridir ve askeri personel, ekipman ve malzemeleri Filipinler ve diğer Asya ülkeleri arasında taşımak için kullanılmaktadır.

Filipinler, ABD ile stratejik bir müttefiklik ilişkisi içindedir ve tarih boyunca birçok ABD üssüne ev sahipliği yapmıştır. Ancak, Filipinler hükümeti 1991 yılında ABD üslerinin ülkeden çıkarılması kararı almıştı. 2014 yılında ise ABD ile Filipinler arasında yeni bir savunma anlaşması imzalanmıştı ve Camp Clark, bu anlaşmanın bir parçası olarak yeniden açılmıştı.

ABD, daha önce Filipinlerin savunma alt yapısını güçlendirmek üzere 82 milyon dolar fon ayırmıştı. Washington ayrıca, Pasifik’te Çin’i caydırmak için bölgedeki ülkelere destek veriyor.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki Camilo Osias, Camp Melchor Dela Cruz, Balabac Adası ve Lal-lo Havaalanı dahil dört yeni üssün Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamına dahil edildiği duyuruldu.

Daha önce bu kapsama alınan 5 üssün yanı sıra bu dört üsse ABD askerlerinin konuşlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Hint Pasifik bölgesindeki güvenlik, insani yardım ve doğal afetler dahil işbirliği yapılacağı kaydedildi.

ABD, daha önce Filipinlerin savunma alt yapısını güçlendirmek üzere 82 milyon dolar fon ayırmıştı.

Washington ayrıca, Pasifik’te Çin’i caydırmak için bölgedeki ülkelere destek veriyor.