Başpehlivan altın kemerini şehitlere adadı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerin ardından Edirne sokaklarında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Başpehlivan Okulu, daha sonra Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda düzenlenen, "15 Temmuz Şehitleri Anma Programına" katıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bugün hem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hem de Kırkpınar'ın 657'ncisinin düzenlendiği gün olduğunu hatırlattı.

Özdemir, Edirne'nin iki sevinci ve iki heyecanı birlikte yaşadığını dile getirerek, "Çünkü 15 Temmuz Türk kahramanlığının, Türk vatanseverliğinin vatanın bölünmeyeceğinin hainlere karşı Türk milletinin ayakta olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Tüm Türkiye'nin ve Edirne'nin 15 Temmuz'da ezanın dinmemesi ve bayrağın inmemesi için mücadele verdiğini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Biz bu heyecanı Kırkpınar'ı yine heyecanla yapmak için verdik. Çünkü Kırkpınar bizim geleneğimiz tarihi mirasımız ve Türkiye'nin güreş konusunda en iyi markasıdır. Onun için Kırkpınar'ın aynı gün 15 Temmuz'a denk gelmesi, bizim için Edirne için önemli bir gündü. Kırkpınar ne kadar bizim için önemliyse, 15 Temmuz da bizim için önemli. Çünkü 15 Temmuz sayesinde Kırkpınar'daki güreşlerimiz yapılıyor. Kırkpınar'da cenge, güreşe davet eden davul zurnalarımız rahat bir şekilde çaldı ve cazgırlarımız Hazreti Hamza'dan beri devam eden dualarını rahat bir şekilde yaptı. Eğer o gün 251 şehidimiz olmasaydı biz bugün bu kahramanlarımızla bu güreşçilerimizle ve sizlerle bir arada olamazdık."

Vali Özdemir, Okulu'nun babasını sahneye çağırarak tebrik etti.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu da şehit ailelerine baş sağlığı, şehitlere de Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Bu kemeri de şehitlerimize armağan ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndan 657'incisi gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2015 yılı birincisi Orhan Okulu, rakibi 2005 yılı birincisi Samsunlu Şaban Yılmaz'ı yenerek, altın kemerin bu yılki sahibi oldu.



ALTIN KEMER, ALTIN PUANLA GELDİ

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz'ın final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde Er Meydanı'nda yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede Orhan Okulu, rakibi Şaban Yılmaz karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.



ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

2015 yılında altın kemere uzanan Orhan Okulu, 657'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Kaan Kaya'yı, ikinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda Nedim Gürel'i, çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan'ı, yarı finalde de Serhat Balcı'yı yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2017 yılında altın kemeri İsmail Balaban ile yaptığı final güreşinde kaybetmişti. Bu yıl ise zorlu rakibi Şaban Yılmaz'ı Er Meydanı'nda mağlup ederek, 3 yıl aradan sonra 2018 yılı Kırkpınar şampiyonu oldu..

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 01:23