Cumhurbaşkanı Seçim Sistemi için KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenleme içeren ve Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan KHK'ya göre, and içme töreni Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde yapılır.

Cumhurbaşkanı Seçim Sistemi için KHK yayımlandı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK ile Cumhurbaşkanı, Yardımcıları, Bakanların and içmesinin ayrıntıları belirlendi. 

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilecek ve aynı birleşimde yemin töreni gerçekleştirilecek. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve TBMM Genel Seçiminin ardından Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde yemin töreni, seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılacak. TBMM toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağırılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün ant içecekler. 

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 09:45
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