Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

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Sarayiçi'ndan 657'incisi gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2015 yılı birincisi, rakibi 2005 yılı birincisi Samsunlu'ı yenerek, altın kemerin bu yılki sahibi oldu.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz'ın final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde Er Meydanı'nda yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede Orhan Okulu, rakibi Şaban Yılmaz karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.



ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

2015 yılında altın kemere uzanan Orhan Okulu, 657'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Kaan Kaya'yı, ikinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda Nedim Gürel'i, çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan'ı, yarı finalde de Serhat Balcı'yı yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2017 yılında altın kemeri İsmail Balaban ile yaptığı final güreşinde kaybetmişti. Bu yıl ise zorlu rakibi Şaban Yılmaz'ı Er Meydanı'nda mağlup ederek, 3 yıl aradan sonra 2018 yılı Kırkpınar şampiyonu oldu..

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 19:03