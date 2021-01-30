Afganistan'da bombalı saldırılar: 8 ölü, 4 yaralı

Afganistan'da, Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, bomba yüklü araçla Nangarhar'ın Şirzad ilçesinin Gandumak bölgesinde polis merkezini hedef aldığını söyledi.

Hogyani, saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Nangarhar İl Şura Başkan Yardımcısı Ubaidullah Şinvari ise saldırıda 14 polisin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Pul-i Kampani ve Selim Kervan bölgelerinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 4 sivilin yaralandığını kaydetti.

Nangarhar'daki saldırıyı Taliban üstlenirken Kabil'deki saldırıları ise henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan Taliban saldırıları devam ederken diğer taraftan da Afganistan'daki şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

AA