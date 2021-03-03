Din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz silahlı saldırıda öldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kunduz Vilayeti Alimler Şurası Eski Başkanı Mevlevi Faiz'in, Kabil'in Sarak Cakşan bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Faramarz, saldırı sonucu Mevlevi Faiz'in yaşamını yitirdiğini ve saldırganların olaydan sonra bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Afganistan'da son 4 aydır, özellikle büyük kentlerde, suikast dalgası devam ediyor. Bu suikast dalgasının hedefinde ise gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Öte yandan dün akşam ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde Enikas televizyon kanalında çalışan 3 kadın personel uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

AA