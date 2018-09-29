Gazze şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İşgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 7 Filistinli gözyaşları içinde defnedildi.

İsrail askerlerinin dün düzenlediği saldırılarda şehit olan Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32), Muhammed Şahsa (24) ve İyad Halil eş-Şair (18) Gazze'de, 12 yaşında şehit olan hafız Nasır Musbih ile 18 yaşındaki Muhammed İnşati Han Yunus kentinde, 14 yaşındaki Muhammed Nayif el-Havm ile Muhammed Eşref el-Avavide ise El-Bureyc Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenleriyle ahirete uğurlandı.

Küçük hafız çiçeklerle uğurlandı

Han Yunus kentinde 12 yaşındaki Musbih'in üzerine çiçekler atılmış naaşı cenaze namazı kılınıp toprağa verilmeden önce omuzlarda kentin sokaklarında dolaştırıldı.

Musbih için düzenlenen törende küçük şehidin okul arkadaşları ön saflarda yer alarak tekbir getirdi.

Şehidin yakın arkadaşlarından Ebu Anza, "Nerede insan hakları? Neden çocukları öldürüyorlar? Biz hala çocuğuz ve İsrail askerleri bizi öldürüyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Uluslararası toplumu İsrail'in bize yönelik kötülüklerini durdurmaya çağırıyorum." dedi.

"Her gün Kuran okurdu"

Şehidin arkadaşı ayrıca, "Nasır bize okul radyosundan her gün Kur'an-ı Kerim'den ayetler okurdu ve sesi çok güzeldi. Onu vuranı Allah'a havale ediyorum." diyerek ağladı.

Ağıtlar yükselen şehidin evinde ise annesi Kur'an-ı Kerim'e ve oğlunun kıyafetleri, okul çantası ve kitaplarına sarılarak ağladı.

İşgal güçlerinin dünkü saldırısında 7 Filistinli şehit olmuş, 90 kişi de yaralanmıştı

İsrail askerlerinin dün barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 35'inin çocuk olduğu bildirilmişti.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 02:54