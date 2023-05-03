Hıdır Adnan'ın ölümü sonrası ortalık savaş alanı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladığını duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerindeki Filistinli gruplara ait hedeflere saldırdığı ve Gazze Şeridi'nde patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, "idari tutukluluk" uygulamasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinin ardından hayatını kaybeden Filistinli Hıdır Adnan'ın ölümüne tepki için Gazze Şeridi'nden atılan roketlere misilleme "Hamas'la karşı karşıya gelme anlamı taşısa da güçlü ve kapsamlı" olacak.

Haberde ayrıca Kahire yönetiminin, İsrail'den ateşkes için Adnan'ın naaşının teslim edilmesini istediği ancak Tel Aviv'in bunu reddettiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 30'dan fazla roket ve havan mermisinin fırlatıldığını duyurmuş, akşam saatlerinde atılan son 4 roketten birinin hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından imha edildiği, üçünün açık araziye düştüğü bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistin köyüne baskın düzenledi

İsrail güçleri, gece geç saatlerde, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Haris köyüne baskın düzenledi.

Selfit'e bağlı Haris köyünün tüm giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, Muhammed Suuf adlı Filistinlinin evini yıkmak üzere içerideki insanları zorla dışarı çıkardı.

Çok sayıdaki İsrail askeri, yıkmak için evin içinde çalışma yürütüyor.

Muhammed Suuf, 15 Kasım 2022'de, Selfit'in kuzeybatısında bulunan Ariel Yahudi yerleşim bölgesine yönelik silahlı saldırıda, İsrailli 3 yerleşimciyi öldürmüş ve diğer birkaç kişiyi de yaralamıştı.

Hamas Lideri Heniyye, İsrail saldırısının durdurulması için Mısır ve Katar'la temas halinde

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için Mısır ve Katar ile görüşmeler yürütüyor.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareket Başkanı Heniyye, İsrail saldırısının durdurulması için Mısır ve Katar'daki kardeşlerle temas halinde" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Heniyye'nin, "bu vahşi saldırganlığın devam etmesi ile olabilecek sonuçtan işgali sorumlu tuttuğu" kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve batısındaki silahlı direniş örgütlerine ait mevzileri, güneydeki tarım arazilerini ve Refah kentinin yanı sıra şehirdeki Filistin mülteci kampı Muhayyem Şatı ve Han Yunus kentlerini roketlerle vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırısı sonrasında can kaybı, yaralanma ya da hasara dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gün açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan’ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 3'ünün de Çinli işçiler olduğu kaydedilmişti.