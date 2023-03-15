Huzurlu bir Ramazan için 1000 gönüllü

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere eziyet edilmemesi ve baskın yapanların camiden uzak tutulması gerektiğini belirterek, burada bin gönüllünün görev alacağını söyledi.



Ürdün resmi televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinin haberine göre, Hatib, "Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa ve ibadet edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için mali harcama yapılması talimatı verdi." ifadesini kullandı.

Hatib, "Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da sükuneti korumak için Ürdün ile koordinasyonumuz bulunuyor." dedi.

"Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere eziyet edilmemesi, onların dini duygularının, ibadetleriyle ilgili her şeyin korunması ve baskın yapanların camiden uzak tutulması gerektiğini" aktaran Hatib, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın avlularında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile birlikte bin gönüllü, herhangi bir izdihamı önlemek için cami kapılarından giriş çıkışları düzenlemek için çalışacak. Ayrıca Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden kadın muhafızlar da erkeklerin kadınlardan ayrılmasını organize edecek. Böylece Kubbet-üs Sahra ve avlusu kadınlara tahsis edilecek ve geri kalan avlular erkekler için olacak. "

Ramazan ayında günde Kudüs, Batı Şeria ve Filistin dışından 200 bin ila 250 bin kişinin ibadet için Mescid-i Aksa'ya geldiğini ve cuma günleri bu sayının arttığını kaydeden Hatib, şunları aktardı:

"İbadet edeceklere şemsiyeler kurulacak, dini programlar uygulanacak, iftar ve sahur vaktinde ikram yapılacak. Teravih namazları Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin internet sitelerinde ve sayfalarında yayınlanacak."