IKBY'den PKK propangası yapan kanala kilit

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'ya yakın yayın politikasıyla dikkati çeken NRT TV'nin Duhok ofisini kapattı.

Irak'ın Süleymaniye merkezli NRT TV, yaptığı açıklamada, Duhok kentinde yer alan ofislerinin emniyet güçleri tarafından basıldığı ve kapısına kilit vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, ofis bünyesinde çalışan muhabirlerin de gözaltına alındığı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

BARZANİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

NRT TV, dün Duhok'un Şeladize bölgesinde Türk üssüne gerçekleştirilen provokatif saldırıda halkı kışkırtıcı yayın politikasıyla tepkileri üzerine çekmişti. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün düzenlediği basın toplantısında prensip gereği medyanın çalışmasına engel olmadıklarını ancak halkın huzurunun kaçıracak her türlü girişimi engelleyeceklerini belirtmişti.

Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar Abdulvahid, NRT TV'nin sahibi bulunuyor.

Irak'ın kuzeyinde dün Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirilmiş, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana gelmişti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019, 07:58