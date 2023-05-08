İkrime Sabri şartlı serbest bırakıldı

İşgal devletinin herhangi bir gerekçe sunmadan ifadeye çağırdığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "soruşturma için yeniden gelmek ve bazı Arap medya kanallarıyla iletişime geçmemek" şartlarıyla salıverildi.



Şeyh Sabri'nin avukatı Halid Zebaraka konuya ilişkin gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Zebaraka, Şeyh İkrime Sabri'nin, yaklaşmakta olan bir soruşturma için hazır bulunması ve El-Menar, El-Aksa ve El-Meyadin olmak üzere üç medya kanalıyla iletişim kurmaması gibi şartlarla serbest bırakıldığını ifade etti.

İşgal rejiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Şeyh Sabri'nin ofisinden dün yapılan açıklamada, İşgal rejiminin istihbarat servisinin telefonla arayarak Şeyh İkrime Sabri'yi 8 Mayıs Pazartesi ifadeye çağırdığı bildirilmişti.

Açıklamada, ifadeye çağrılma nedenine ilişkin bilgi verilmediği kaydedilmişti. İşgal rejimi, birçok kez Sabri’nin evine baskın yapıp kendisini ifadeye çağırmış ve Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası uygulamıştı.