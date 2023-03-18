İsrail'deki Araplar ilk kez sokağa indi

İsrail vatandaşı yüzlerce Arap, Binyamin Netanyahu hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerini protesto etti.

Hükümetin, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ülkenin pek çok kentinde haftalardır süren gösterilere katılmayan Araplar ilk defa sokağa indi.

"Abraham Girişimleri", "Barışı Başlatan Kadınlar Hareketi" ve Kefr Manda Meclisi tarafından Celile'nin Kefr Manda köyünde düzenlenen gösteriye Yahudilerin yanı sıra yüzlerce Arap katıldı.

Abraham Girişimleri Eş Başkanı Sabit Ebu Ras AA muhabirine yaptığı açıklamada, yargı düzenlemelerine karşı olduklarını ilan etmek için gösteri düzenlediklerini belirtti.

Araplar ile Yahudiler arasında eşitlik istediklerini kaydeden Ebu Ras, söz konusu yargı düzenlemesinin en çok da İsrail'deki Araplara zarar verdiğini dile getirdi.

Eski İsrail Meclis üyesi Sündüs Salih ise "birlikte karşı duruyoruz" sloganıyla düzenlenen gösteriye Arapların ve Yahudilerin birlikte katıldığını aktardı.

Salih, gösteriyle sadece bu hükümetin değil İsrail'de peş peşe gelen tüm hükümetlerin politikalarına karşı çıktıklarını dile getirdi.

Filistinlilerin, 1948'deki Nekbe'den (İsrail'in kuruluşu) sonra "kötüyle daha kötü" arasında seçim yapmak zorunda kaldığını söyleyen Salih, "Yeni yargı düzenlemeleriyle artık felaketle en felaket arasında ayrım yapmak zorunda kalacağız. Bu düzenlemeler, radikal, aşırı sağcı bir grubun Araplara karşı daha ırkçı kanunlar uygulamasının önünü açacak." dedi.

Yargı düzenlemelerinin meclisten geçirilmesi durduruluncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyleyen göstericiler Arapların da bu gösterilerdeki rolünün önemli olduğunu ifade etti.

İSRAİL'DEKİ TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un krize çözüm için sunduğu yargı düzenlemesi tasarısı, muhalefet tarafından kabul edilmiş ancak iktidar tarafından reddedilmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, 11 haftadır yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı yüzlerce yedek asker hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu.