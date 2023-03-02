İsrailli ırkçı siyasetçi Filistinlilere soykırım istedi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistinlilere yönelik "etnik temizlik" çağrısının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Smotrich'in ifadelerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Dujarric, özellikle bir hükümet yetkilisinin bu tarz sözler sarf etmesinin sorumsuzluk olduğunu belirterek, aynı zamanda bunun BM kararlarına aykırı olduğunun altını çizdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan Dujarric, "Smotrich'in ifadeleri kışkırtıcı ve mevcut durumu alevlendirici nitelik taşıyor. Bu tarz açıklamalar kabul edilemez." dedi.

- Aşırı sağcı Smotrich'in ifadeleri tepki çekiyor

İsrail'de Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırıları destekleyerek bölgede etnik temizlik çağrısı yapmıştı.

Huvvara'nın "yok edilmesi" çağrısında bulunan sosyal medyadaki bir paylaşımı "neden beğendiği" sorulan Smotrich, “Çünkü Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı.” yanıtını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Smotrich'in sözlerini "iğrenç ve sorumsuzca" olarak nitelendirmişti.

- Yerleşimcilerin Huvvara saldırıları

İsrail güçlerinin, 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandıran olaylar silsilesine yol açmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Nablus’taki kanlı baskının ardından 26 Şubat’ta Huvvara beldesindeki silahlı saldırıda, iki Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından da yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca ev, iş yeri ve arabayı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış ve 1 kişiyi öldürmüştü.

Saldırılar, uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.