Korkak İsrail askerleri Down'lu Filistinli genci darp etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Down sendromlu bir genci gözaltına aldı, darp etti ve elini kırdı. Fetih Hareketi'nin El-Halil'deki ofisinin müdürü Yunus el-Cuneydi, İsrail askerlerinin dün gösterileri bastırmak için geldiği Bab ez-Zaviye bölgesinde 26 yaşındaki Mahmud Zayid'e tüfeklerinin dipçikleriyle saldırdığını söyledi.

Askerlerin Zayid'e kasıtlı olarak saldırdığını, darp ettiğini ve yaklaşık yarım saat gözaltında tuttuğunu aktaran Cuneydi, Zayid'in devamlı olarak İsrail askerlerinin ihlallerine ve saldırılarına maruz kaldığını, sağlık durumunun anlaşılmasına rağmen provoke edildiğini kaydetti.

İsrail, aynı muameleyi bir defa daha yapmıştı.

Aralık 2017'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı sokağa dökülen Filistinlilere orantısız güç uygulayan İsrail, yine El-Halil'de down sendromlu bir çocuğu gözaltına almıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 01:21