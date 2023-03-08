Türkiye İsrail'i kınadı

Türkiye, İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail kuvvetlerinin bugün Cenin mülteci kampına yönelik gerçekleştirdiği saldırı ile İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’nın Huvara kentinin Filistinli sakinlerine yönelik yürüttükleri şiddet ve yıldırma eylemleri kabul edilemez. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Artan bu saldırı ve eylemlerin, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırarak şiddet sarmalını beslediği ve kutsal ramazan ayının yaklaştığı dönemde tansiyonun düşürülmesine yönelik uluslararası çabalara da zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, "Bu saldırılara son verilmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik çağrılarımızı yineliyor, İsrail Hükümeti’ni aklıselime ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

CENİN'DE 6 ÖLÜ, 26 YARALI VAR

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürdü, 26 kişi yaraladı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 3'ü ağır 26 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların Cenin ve çevredeki hastanelere nakledildiği aktarıldı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri, mülteci kampındaki baskında henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen bir evi kuşattı.

İsrailli özel birimler, sivil bir araç ile baskın düzenleyerek evin etrafını sardı. Söz konusu sivil aracı, bir buldozer eşliğinde askeri araçlar takip etti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, kuşatma altındaki evin İsrail askerleri tarafından bombalandığını, ardından bölgeden duman bulutlarının yükseldiğini aktardı.

Yerel medyada, kampa giren İsrail askeri araçlarının fotoğrafları ve görüntüleri yayınlandı.

İKİ İSRAİL İŞGAL ASKERİ YARALANDI

Öte yandan İsrail basını, baskında 2 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, baskın sırasında silahlı Filistinliler ile çıkan çatışmalarda iki İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, yaralı askerlerin, helikopterle Hayfa'daki Rambam Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, baskında, 26 Şubat’ta Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenlenen ve 2 İsrailli yerleşimcinin öldürüldüğü saldırının sorumlusunun öldürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen askeri operasyonda, Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde iki İsrailli kardeşin öldürüldüğü silahlı saldırının faili olan Abdulfettah Haruşa adlı Filistinli'nin öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Haruşa'nın Hamas'a bağlı olduğu ileri sürülürken, ordu güçlerinin Nablus'ta yürüttüğü bir diğer baskında, Haruşa'nın oğulları Halid ve Muhammed'i gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Cenin Mülteci Kampı'ndaki operasyon sırasında 2 insansız hava aracının (İHA) düştüğü aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusunun açıklamasında, öldürülen diğer 5 Filistinliye ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, 2 İsrail askerinin yaralanmasına ilişkin bilgi verilmemesi dikkati çekti.

Yerel medyada Haruşa'nın 8 yıl İsrail hapishanelerinde tutuklu kalan ve iki ay önce serbest bırakılan bir mahkum olduğuna işaret edildi.

İŞGAL BASKINLARIYLA CAN KAYIPLARI ARTTI

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı toplam 74 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, yıl başından bu yana Filistinli nüfusun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde de Filistinli silahlı gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Nablus’taki kanlı baskının ardından, 26 Şubat’ta Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya baskın düzenleyerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları gerçekleştirmişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca ev, iş yeri ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış, 1 Filistinliyi ise öldürmüştü.

Ne olmuştu?

İsrail askerlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürülmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 74 Filistinli öldürüldü.