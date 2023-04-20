Yemen'de izdiham faciası, en az 79 ölü

Yemen'de isyancı Husiler'in kontrolünde bulunan Sana'da, bir yardım dağıtımında izdiham çıktı. İzdihamda ilk belirlemelere göre 79 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Ramazan bayramı öncesinde, Sana'daki bazı iş insanları yardım amaçlı para dağıtmak istedi.

Ancak dağıtım sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda 79 kişi hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sayısı ise 100'ü geçti. Dağıtımdan sorumlu tutulanlar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yemen'deki iç savaş yüzünden yaklaşık 22 milyonluk ülke nüfusunun üçte ikisi, insani yardıma muhtaç hale geldi.

YEMEN'NDE SAVAŞ EKONOMİSİ VAR

Yemen, uzun süredir devam eden iç savaş ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ciddi ekonomik zorluklar yaşıyor. Bu sorunlar, ülkedeki işletmelerin kapanmasına, işsizliğin artmasına ve halkın yoksulluğunun derinleşmesine yol açtı.

Yemen'in ekonomisi, tarım, balıkçılık, hayvancılık ve petrol üretimine dayanmaktadır. Ancak savaş nedeniyle bu sektörler de zarar gördü. Savaşın başlamasından önce bile, Yemen, su kaynakları, gıda güvensizliği, yüksek işsizlik oranları ve yetersiz altyapı ile karşı karşıyaydı.

Savaş nedeniyle, ekonomik durum daha da kötüleşti. Gıda ve diğer temel malzemelerin fiyatları arttı ve nakit para sıkıntısı yaşandı. İç savaş nedeniyle, ülkenin kara, hava ve deniz yolları engellendi, bu da ülkenin ticaretini ve uluslararası yardım almasını zorlaştırdı.

Sonuç olarak, Yemen'in ekonomik durumu son derece zorlu ve istikrarsızdır. Uluslararası toplum, Yemen halkına yardım etmek için çeşitli insani yardım faaliyetleri yürütmektedir, ancak bu yardımlar genellikle yetersiz kalıyor.

YED YILDIR DEVAM EDEN SAVAŞ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.