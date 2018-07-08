701 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edilenlerin TAM LİSTESİ

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Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK/701:Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken 148 personel de kamudaki görevlerine iade edildi.

Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.

OHAL kapsamındaki 701 sayılı KHK ile:

- Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi.

- Adalet Bakanlığından aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.

- 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.

- Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel ihraç edildi.

- Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

12 dernek kapatıldı

Olağanüstü Hal kapsamında KHK ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman), Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara), Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara), Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara), Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep), Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş), Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş), Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis), Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli), Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya), Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun) ile Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa) kapatıldı.

Aynı sebeplerden ötürü, İstanbul'da yayım yapan Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi ile Diyarbakır'da çıkan Welat gazetelerinin yanı sıra Avantaj TV'nin (Avantaj Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ) yayım hayatı sona erdirildi.

Kapatılan söz konusu dernek, gazete ve televizyonlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evraklar Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayıldı. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edildi. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden hak ve talepte bulunulamayacak. Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.

Yurt dışında öğrenim gören bir kişinin ilişiği kesildi"

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun"a tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan bir kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

Bu kişi hakkında 18 Ekim 2016 tarihli ve 6749 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un 4'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanacak.

Söz konusu kişinin bu kapsamda gördüğü eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmayacak. Bu kişi, söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:49