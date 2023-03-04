Muhalefetin dağılışı dünya basınında

Türkiye'de muhalefetin kendi arasında yaşadığı kriz dünya gündeminde yankı buldu. İYİ Parti lideri Akşener'in 6'lı Masa'da kriz yaratan açıklamaları, dünya basınında da geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" başlıklı bir haber yayımlarken, Aljazeera ise "Türk muhalefetinin bölündüğünü" yazdı.

6'lı Masa'nın aday belirlemek için bir araya geldiği son buluşmasında kriz patlak verdi. 6'lı Masa'da 5 parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde anlaşması üzerine aday olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdi. Talebine karşılık alamayan Akşener, kameralar karşısına geçerek "İyi Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir" diye konuştu. İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıda bulunan Akşener, "Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

"TÜRK MUHALEFETİ ÇÖKMEYE YAKIN"

6'lı masadaki kriz dünya basınında da gündem oldu.ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" başlıklı haberinde, "Türkiye muhalefeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde. Bu da üç aydan kısa bir süre içinde yapılacak seçimlerde muhalefetin ülkenin en uzun süre görev yapan liderini koltuğundan indirme şansını engelliyor." ifadelerine yer verdi.

"TÜRK MUHALEFETİ BÖLÜNDÜ"

Akşener'in açıklamalarını, "Türkiye muhalefeti bölündü" başlığı ile duyuran Aljazeera, İYİ Parti liderinin diğer beş parti tarafından belirlenen adayı kabul etmediğini ve Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını göreve çağırdığını yazdı. Türkiye'deki seçimlere 2 aydan daha az bir süre kaldığını belirten Aljazeera, Akşener'in hamlesi muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabilir. "yorumunda bulundu.

"MUHALEFETİN ÇABALARINA BÜYÜK DARBE"

Washington merkezli Al-Monitor haber sitesi, "Türkiye muhalefeti parçalandı" başlığını verdiği haberinde muhalefetin Erdoğan'a meydan okuma konusunda anlaşamadığını belirtti. Akşener'in açıklamaları ile muhalefet bloğundan ayrılma sinyalleri verdiğini iddia eden Al-Monitor, İYİ Parti'nin hamlesi muhalefetin Erdoğan hükümetine karşı birleşik cephe kurma çabalarına büyük darbe vuracak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE MUHALEFET CEPHESİNİN SONU"

Akşener'in açıklamalarını Yunan gazeteleri de yakından takip etti. CNN Yunanistan Akşener'in açıklamalarını, "Türkiye'de birleşik muhalefet cephesinin sonu, Akşener ittifaktan ayrılıyor" başlığı ile duyurdu. Türkiye'deki seçimde ittifakın önemli bir rol oynayacağını belirten CNN, İYİ Parti'nin son yıllarda muhalefet partileri içinde en çok güçlenen partilerden biri olduğuna dikkat çekti.

Kathimerini gazetesi ise "Akşener ittifaktan ayrılıyor" başlığını kullanırken IN.gr haber sitesi de Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının 6'lı masanın planlarını alt üst ettiğini yazdı.