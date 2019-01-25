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Amerika Türkiye'ye nasıl şirin gösterilebilir?

Muhabirimiz yazısının son bölümünde haklı olarak şöyle diyor: “11 Eylül saldırıları, yol açtığı büyük travmayla ABD'nin kimyasını ciddi şekilde bozmuştu.” Ancak bu kimya hiç düzelmedi ki. Düzelmesini de pek isteyen yok. İtidalin nedeni, artık eski güçleri yok.

Amerika Türkiye'ye nasıl şirin gösterilebilir?

Abdurrahman Aydın - Dünya Bülteni/DÜBAM

18 Nisan günü ülkemizin en çok satan gazetelerinden birininin Washington muhabiri “Bir Ali, Boston sonrası nasıl uçar?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Muhabirimiz yazısına, kendisinin hemen Boston patlamalarının ardından yapması gereken bir seyahat nedeniyle bulunduğu havaalanı gözlemlerinden başlıyor. Ardından da ABD’nin nasıl hükümeti, medyası ve halkıyla bombalama sonrası ortamı soğukkanlılıkla karşıladığını izah ediyor. Son paragrafında ise geçmiş Bush hükümetlerinin nerelerde hata yaptığına değindikten sonra, yazıyı şu tümce ile bitiriyor: “Obama kendini ve ülkesini o hallere düşürmeyecek kadar akıllı”!

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Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2019, 12:22
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