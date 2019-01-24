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Chavez'i nasıl okumalı? / Levent Baştürk

Venezuella lideri Chavez'in ölümüyle uluslarası siyaset önemli isimlerinden birini kaybetti. Ardından Türkiye'de yazılanlar ya ana akım Batı medyasının da etkisiyle Chavez'i despot ilan ediyor ya da Amerikan karşıtlığı üzerinden yüceltiyordu. Levent Baştürk, Türkiye'de sadece anti-Amerikanizmi ile gündeme gelen ve yanlış bir okumaya tabi tutulan Chavez'i ve döneminin dış politikasını analiz etti...

Chavez'i nasıl okumalı? / Levent Baştürk

Levent Baştürk / Dünya Bülteni

140 karakterle fikir ifade etmekle yetinilen Twitter devrinde, hem mesafe hem de zihin olarak çok uzağında kaldığımız bir Latin Amerika ülkesi olan Venezuela’daki gelişmeleri dar kalıpların dışına çıkarak değerlendirebilmek Türkiye şartlarında hayli zor. Chavez’in Venezuela ve Latin Amerika için geriye bıraktığı mirasın doğru değerlendirilmesinin önünde, Türk kamuoyu açısından bazı zihinsel bariyerlerin olduğunu görmemek imkansız. Bu bariyerlerin oluşturduğu algıyı dört madde halinde özetlemek mümkün:

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Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019, 08:50
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