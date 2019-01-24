Chavez'i nasıl okumalı? / Levent Baştürk

Levent Baştürk / Dünya Bülteni

140 karakterle fikir ifade etmekle yetinilen Twitter devrinde, hem mesafe hem de zihin olarak çok uzağında kaldığımız bir Latin Amerika ülkesi olan Venezuela’daki gelişmeleri dar kalıpların dışına çıkarak değerlendirebilmek Türkiye şartlarında hayli zor. Chavez’in Venezuela ve Latin Amerika için geriye bıraktığı mirasın doğru değerlendirilmesinin önünde, Türk kamuoyu açısından bazı zihinsel bariyerlerin olduğunu görmemek imkansız. Bu bariyerlerin oluşturduğu algıyı dört madde halinde özetlemek mümkün:

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Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019, 08:50