Fransa'nın Afrika çıkartması / Dosya

Dünya Bülteni - DÜBAM

2013 yılı başlarında Fransa’nın Mali’ye askeri müdahalesiyle gözler yeniden Orta Afrika’ya çevrildi. Eski sömürgecilik yöntemlerinin yeniden devreye girdiği ve silah gücüyle işgalin, halkaların hizaya çekildiği siyaset biçiminin bir örneği sergilenirken ardından Orta Afrika’da ardı kesilmeyen olaylar patlak verdi. Kenya’daki alışveriş merkezi saldırısıyla El Şebap gündeme oturdu ve terörle mücadele gerekçesiyle Batılı ülke askerleri ve

özellikle de Fransa güçleri bölgede konuşlandı.

Tuaregler ve Azavad gibi bölgesel güçlerin işgal karşısındaki tutumları gerekçe gösterilerek Fransız askeri gücü güvenliği sağlama amacını güttüğünü açıklamak suretiyle bölgedeki varlığını pekiştirdi. Yakın zamanlarda Müslüman kıyımına varan “din savaşları” ise bozulan dengelerin kısa sürede istikrara kavuşamayacağının habercisi gibi. Bölgede askeri konuşlanmanın yanı sıra yeni modernleştirme yöntemleri de uygulamaya geçiriliyor. Eğitim ve iletişim kurumları güçlendirilmeye çalışılırken “ılımlı İslam” modelinin bölgede etkinleşmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Elinizdeki dosya yukarıda kısaca çerçevesi çizilen konularla ilgili Dünya Bülteni’nde yayınlanan yazılardan oluşmaktadır.

29 / 01 / 2014

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Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 16:11