Kamboçya Müslümanları ya da Champalılar / Mehmet Özay

Aynı siyasi rejim ve aynı sosyo-dini yapıya sahip olduğu ileri sürülebilecek Myanmar ve Kamboçya’nın bilinçli olarak birbirlerine destek verdikleri ve özellikle azınlıklara ve Müslümanlara karşı ortak bir politika geliştirdikleri söylenemese bile, hiç kuşku yok ki, birinde başlayan bu süreç diğeri üzerinde ‘teşvik edici’ bir mahiyete sahip.