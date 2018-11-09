Kenya Müslümanları ve siyasal durum

Dünya Bülteni - DUBAM

Kenya sömürgecilik geçmişiyle, demografik yapısıyla ve modern deneyimleriyle tipik bir Afrika ülkesidir. Dolayısıyla Kenya'da olup biteni anlamak, genel Afrika fotoğrafının netleşmesinde önemli bir role sahip olacaktır. Bu dosyada, Kenya Moi Üniversitesi’nde Felsefe ve Dini Araştırmalar Bölümü’nde çalışmakta olan Hassan Ndzovu, Kenya Müslümanlarının durumlarını, parti siyasetlerini ve seçim kampanyalarını analiz ediyor. Yazar, sömürgecilik döneminde Kenya siyasetini de değerlendirerek modern Kenya siyasetine miras kalan sorunların izini sürüyor. Afrika İslami Düşünce Araştırma Enstitüsü (ISITA)'nün yayınları arasında yer alan bu makale Dünya Bülteni okurları için tercüme edildi.

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Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 12:51