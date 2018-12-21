Müslüman Afrika'nın kalbi: Mali

Mali, zengin yeraltı kaynaklarının ve Fransa’nın Afrika sömürgeciliğindeki merkezi konumunun yanı sıra Müslüman Afrika’nın kalbidir.

Müslüman Afrika'nın kalbi: Mali

Dünya Bülteni / DUBAM

Fransa’nın askeri müdahalesiyle gündeme oturan Mali’de olup biteni anlamak için 19. ve 20. yüzyıl Avrupa sömürgeciliğinin merkezi konumunu görmek gerektiği gibi, ortaya çıkan kaos ve kargaşayı anlamlandırmak için de Afrika toplumlarının etnik ve dini aidiyetlerinden beslenen sosyal ve siyasal yapılarına ayna tutmak gerekmektedir. Bu yazı Mali’de yaşananları bir anlam çerçevesine oturtabilmek için bölgenin tarihî, kültürel ve siyasal yapısına dair bir fotoğraf vermeyi amaçlamaktadır.

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Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 13:08
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YORUMLAR
hakkı bilen
hakkı bilen - 6 yıl Önce

Mali'yi anlamak için hazırlanmış iyi bir rapor...teşekkürler, "dunyabulteni"..:)

ayşegül
ayşegül - 4 yıl Önce

çok teşekkürler...

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