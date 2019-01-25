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Şangay ile Brüksel arasında? / Galip Dalay

Türkiye; AB, NATO ve Batı ile varolan kurumsal ilişkilerini zedelemeyecek şekilde ŞİÖ ile ekonomi eksenli bir ilişki tarzı geliştirilebilir.

Şangay ile Brüksel arasında? / Galip Dalay

DÜBAM- Dünya Bülteni

Başbakanın Türkiye’nin AB kapısında bekletilmesine yönelik eleştirileri ve bu çerçevede Şangay Beşlisini işaret etmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Yaklaşık son elli yılını NATO ve ardından AB ekseninde geçiren Türkiye yeni ittifakların mı peşindeydi? AB müzakere süreci Türkiye’ye ne katmış ne kaybettirmişti? Genel olarak bu ittifaklar ve işbirlikleri Türkiye siyaseti, ekonomisi ve toplumu için ne ifade ediyordu? Daha çok tartışılacak bu konulara bir anlamlandırma denemesi olarak Galip Dalay’ın yazısını Dünya Bülteni okurlarının ilgisine sunuyoruz.

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Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2019, 12:13
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