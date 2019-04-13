Türkiye'nin IMF'li dönemleri

Aynur Erdoğan - Dünya Bülteni/DÜBAM

2005 yılında IMF ile imzalanan son stand-by anlaşması 10 Mayıs 2008’de sonuçlanmıştı. Bu anlaşmadan kalan 10 milyar dolarlık borcun son ödemesi de 14 Mayıs 2013 tarihinde yapıldı. Türkiye artık IMF’den borç almayacağını ve IMF’ye borç veren ülke olacağını açıkladı. Türkiye’nin IMF’ye olan borcu bitmesine rağmen üyeliği sürüyor.

IMF'nin kuruluş nedenleri, amaçları ve Türkiye ile ilişkileri hakkındaki dosyayı okumak için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 17:13