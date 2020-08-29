Kuzey Kore liderinin koronavirüs tedbiri: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılması ve 1 kilometreden fazla yaklaşanın vurulması emrini verdiği iddia edildi.

Sağlık durumunun ciddi olduğu söylentileri yayılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un koronavirüse karşı önlem alma kapsamında ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanları vurma emri verdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz aya kadar koronavirüs vakası bulunmadığını belirten Kuzey Kore, Güney Kore´den gelen bir kişide virüs tespit edildiğini duyurmuştu.

"SINIR MUHAFIZLARINA GERÇEK MERMİ VERİLDİ"

Radio Free Asia'nın (RFA) aktardığına göre Kim Jong-un, ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılmasını emretti.

Ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanların da vurulması emrini verdiği belirtildi. RFA'daki haberde, "Hoeryong şehrinde polis, Sosyal Güvenlik Bakanlığı´ndan, Kuzey Kore-Çin sınırının 1 kilometre yakınında bulunan herkesi orada bulunma nedenleri ne olursa olsun öldüreceklerini söyleyerek acil bir bildirim yayınladı" denildi.

Öte yandan, Kuzey Kore polisinin halka 'düşmanın' virüsle sınırlarına 'sızmaya' çalıştığını söylediği ifade edildi. Yakın zamanda yaşanan gıda kıtlığı ve son sel felaketlerinden kaynaklanan yıkıma rağmen Kuzey Kore, dış yardımı reddediyor.

Kaynak: HABERTÜRK