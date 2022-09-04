10 yaşındaki çocuk roketatarla dehşet saçtı

Ülkenin doğusundaki Çernihiv'de meydana gelen patlamanın ardından Vali Viaçeslav Çaus, üç çocuğun yaralandığını ve iki yaşındaki bir oğlan çocuğunun durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Vali, sorumluların yargılanacağı sözünü verdi.

Ukrayna Başsavcılığı, Çaus'tan sonra yaptığı açıklamada 4 çocuğun yaralandığını, yaşlarının 2 ile 12 arasında değiştiğini kaydetti.

Çocukların hastanede tedavi altında olduğu ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Çernihiv Belediye Meclisi patlamanın bölgedeki sanat müzesinin yakınında meydana geldiğini bildirdi:

Silah sergisinin yapıldığı etkinlikte mühimmat patladı. İlk raporlara göre mahalledeki evlerden birinin çatısına tanksavar mermisi geldi.

Üçü çocuk 5 kişinin yaralandığını duyuran belediye meclisi, etkinlik hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Ukrayna Pravdası, roketatarla ateş eden kişinin, annesi ve 12 yaşındaki abisiyle tedavi altında olduğunu yazdı.

Rus devletinin kontrolündeki televizyon ağı Russia Today'in (RT) aktardığına göre çocuk, Sovyetler Birliği yapımı roket güdümlü el bombası RPG-18 olduğu düşünülen tanksavarla oynuyordu.

Kaynak: Independent Türkçe