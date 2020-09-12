Prof. Dr. İlter Turan: 11 Eylül saldırıları dünya genelinde İslamofobinin yükselişine neden oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. İlter Turan, 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen saldırılarının dünya genelinde İslamofobinin yükselişine neden olduğunu belirterek, İslam’a karşı saygısızlık olarak değerlendirilebilecek bir şüphecilik dalgasının da bazı toplumlarda yükseldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Turan, dünyanın seyrini değiştiren, Afganistan ve Irak'ın işgaline zemin hazırlayan, ırkçıklık ve İslamofobi'yi artıran 11 Eylül saldırılarının 19'uncu yıldönümünde Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

11 Eylül saldırılarının bir çok açıdan önemli olduğuna işaret eden Turan, saldırıların özellikle ABD toplumunda büyük bir şaşkınlığa yol açtığını belirtti. Turan, ABD'nin saldırılara oldukça hazırlıksız yakalandığını hatırlatarak, "ABD, dünyanın diğer bölgelerindeki terör olaylarına karşı korunmuş olduğu düşüncesindeydi. Böyle iyi planlanmış bir saldırının gerçekleşmesi ABD’de artık kendilerinin de korunmasız olduğu gibi büyük bir endişeye yol açtı. ABD hiç hazır olmadığı, beklemediği bir olayın sahnesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Teröre karşı mücadele özgürlüklerin kısıtlanmasına yol açtı"

Olayın ardından dünya genelinde yabancılara karşı algının ciddi ölçüde değiştiğine vurgu yapan Turan, "Her toplum, teröre karşı korunmamış olduğunu düşündüğü için teröre karşı yaygın, hatta abartılı bir duyarlılık ortaya çıktı. Teröre karşı mücadele edildiği düşüncesiyle özgürlüklerin de kısıtlanmasına yol açıldı." şeklinde konuştu.

Turan, saldırının Batı toplumlarının içine şüphe tohumları ektiğini söyleyerek, özellikle yabancılarda özel tasavvurları olan teröre eğilimli kişilerin olabileceği endişesinin ortaya çıktığı ve buna ilişkin olarak da yabancı düşmanlığında artış olduğu yorumunu yaptı.

Saldırıların ardından artan endişe nedeniyle Batı ülkelerinde İslamofobinin yükselişine işaret eden Turan, "İslam’a karşı saygısızlık olarak değerlendirilebilecek bir şüphecilik dalgası da bazı toplumlarda yükseldi." ifadesini kullandı.

Ayrıca, saldırının dini eylemlerine alet eden başka terör örgütlerini de harekete geçirdiğini belirten Turan, "Dünyanın devlet otoritesinin gelişmemiş olduğu bir çok bölgesinde terör mahiyetinde, kendilerini dinle meşrulaştıran ama dinle ilişkisinin ne olduğu belli olmayan hareketler ortaya çıktı." dedi.

Turan, bu tip örgütlerin zaman geçtikçe kendi amaçları için kullandıkları araçların arasındaki ilişkiyi sağlamakta bile zorlandıklarını ve eylemlerine şuursuzca devam ettiklerine dikkat çekti.

ABD liderliğinde Afganistan ve Irak'a karşı başlatılan askeri müdahalelerin sona ermediğine işaret eden Turan, terör örgütleriyle yapılan mücadelenin ancak bunları oluşturan koşulların kalkmasıyla başarılı olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA