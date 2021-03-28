12 ülkeden darbe yönetimine ortak kınama

Cumartesi günü yapılan darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle müdahale ettiği ve 100'ün üzerinde silahsız protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Aralarında İngiltere, ABD ve Almanya'nın da olduğu 12 ülkenin savunma bakanları ortak bir açıklama yaparak Myanmar'da ordunun göstericilere karşı ölümcül eylemlerini kınadı.

12 ülkenin savunma bakanları, Myanmar ordusuna şiddete son verme ve kaybettiği güvenilirliği yeniden tesis etme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise ordunun "küçük bir azınlığa hizmet etmek için insanların canına kıydığını" söyledi.

Ülkede, ordunun darbeyle yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan bu yana protestolarla çalkalanıyordu. Yaklaşık 2 aydır devam eden protestolarda 400'den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Yerel medya, başkent Yangon'da bir polis merkezi önündeki protestoya katılanlara ateş açıldığını aktardı. ABD'nin Myanmar büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin silahsız sivilleri öldürdüğü ifadesi yer aldı.

Darbenin lideri olan Min Aung Hlaing, Cumartesi günü televizyondan yaptığı açıklamada, "demokrasiyi koruyacağını" söyledi ve seçim yapılacağı sözünü verdi ancak tarih dile getirmedi.

Darbenin lideri General Min Aung Hlaing, Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında protestocuları suçladı.

Protestoları, "şiddet eylemleri" olarak tanımlayan Hlaing sözlerinin devamında, "… talepler için istikrarın ve güvenliğin tehlikeye atılması uygun değil" dedi.

Ordu protestocuları suçluyor

Hlaing, ordunun tüm ulusla "el ele vererek" demokrasiyi koruma amacında olduğunu da savundu.

Darbe lideri general, ordunun yönetime el koyma gerekçesi olarak, ev hapsinde tutulan ülkenin lideri Aung San Suu Kyi'nin "hukuk dışı eylemleri" olduğu iddiasını tekrarladı.

Askeri yönetim, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar nakit ve altın almakla suçlamıştı. Cunta, Devlet Başkanı Win Myint ve bazı bakanların yolsuzluk yaptıklarını öne sürüyor.

Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği NLD, geçen yıl yapılan seçimlerden ezici bir galibiyetle çıkmıştı. Ancak ordu seçimlerde de hile yapıldığını iddia ediyor.

Uluslararası gözlemciler ise seçimlerde usulsüzlük tespit edilmediğini açıklamışlardı.

General Hlaing orduya öldürme emri verilip verilmediğine ilişkin ise net bir açıklamada bulunmadı. Ordu yönetiminden daha önce, protestocuların ateş açtığını savunmaya çalışmıştı.

Cumartesi günü silahla bastırılan protestolar başkent Yangon ve ülkenin ikinci büyü kenti Mandalay'de gerçekleşiyor.

Kaynak: BBC Türkçe