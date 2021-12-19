139 madenci kurtarılmayı bekliyor

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında mahsur kalan 139 çalışanın tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Yine aynı bölgedeki bir madendeki geçen haftalarda meydana gelen patlama, 51 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Madende yer altında kaç kişinin olduğuna dair ajanslardan farklı bilgiler geliyor. Interfax, madendeki yetkililere dayanarak verdiği haberinde, şu ana kadar en az 10 kişinin yer üstüne çıkartıldığını duyurdu.

Kemerova bölgesindeki Ruban madenini işleten SUEK şirketi şu ana kadar yangının çıkış nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.

TASS Ajansı, madendeki kömür damarının yangın dolayısıyla aşırı derecede ısındığını ve bölgeye özel teknik ekiplerin gönderildiğini duyurdu

Kaynak: Euronews