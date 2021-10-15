14 yıl sonra serbest bırakılıyor

14 yıldır yargılama olmaksızın Guantanamo'da tutulan Afgan mahkum Esedullah Harun Gül'ün serbest bırakılacağı açıklandı.

Gül'ün avukatlığını üstlenen sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Gül'ün serbest bırakılmasına karar verildiği kaydedildi.

Buna göre Afgan mahkum, yapılan işlemlerin ardından serbest kalacak. Esedullah Harun Gül'ün serbest kaldıktan sonra ülkesine mi gönderileceği yoksa üçüncü bir ülkeye mi teslim edileceği bilinmiyor.

Gül ile beraber Yemen asıllı Sened Ali el Kazımi'nin de serbest kalacağı belirtiliyor.

İki ismin bırakılmasıyla Guantanamo'da 37 mahkum kalmış olacak.

Afganistan'da Taliban'ın bir süredir Guantanamo'da tutulan son iki Afgan mahkumun serbest kalması için girişimlerde bulunduğu biliniyordu. Gül'ün serbest kalmasıyla cezaevindeki son tutuklu olarak Afgan asıllı Muhammed Rahim Hakmal kalacak.

14 yıldır Guantanamo'da tutulan Esedullah Harun Gül'ün annesi oğlunun serbest bırakılacağı günü bekliyordu.

Seher Bibi, oğlu Esedullah 2007 yılında ABD güçlerince alıkonulduğu günden bu yana büyük bir ümitle oğlunun serbest bırakılmasını talep ediyordu.

"Oğlumun hala Guantanamo'da tutulmasına artık kimse aldırmıyor. Diğer mahkumların hepsi bırakıldı ama oğlum hala orada mahzun şekilde bekliyor. Artık sabrım kalmadı. Aklımı yitireceğim."

Oğlunun, dünyanın en kötü cezaevleri arasında yer alan Guantanamo'dan serbest bırakılmasını bekleyen yaşlı Afgan kadının ifadeleri, Esedullah'ı bir kez daha gündeme getirmişti.

Esedullah Harun Gül kimdir?

2007 yılında Afganistan'ın doğusunda bir gece baskınında alıkonulan, El Kaide ve Hizbi İslami ile bağlantılı olduğu iddia edilen ancak 2007 yılından beri resmi bir suçlama yahut yargılama olmaksızın mahkum olarak tutulan Esedullah, ABD'nin insan hakları ihlallerinin en bariz örnekleri arasında.

Guantanamo'nun Afgan mahkumu, işkenceler ve kötü muamele ile anılan cezaevinde, hukuksuz şekilde, hiçbir suçlama ile karşı karşıya kalmadan tutulan Müslüman mahkumlardan biriydi.

Açlık grevindeydi

Kendisine yönelik kötü muameleyi protesto etmek, hakkında herhangi bir suçlama olmadan Guantanamo'da tutulmasına karşı çıkmak ve serbest bırakılmak amacıyla Harun Gül, Temmuz ayında açlık grevine girdi.

Afganistan'da yaşayan ailesi, Esedullah'ın hayatından endişe ettiklerini, sivil toplum kuruşlarının bir an önce serbest kalması için harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Esedullah'ın kısa sürede 9 kilo kaybettiği belirtiliyordu.

Guantanamo'da mahkumlar daha önce de birçok kere işkence ve kötü muamelelere karşı açlık grevine gitmiş, ABD mahkumları zorla besleme yoluyla grevi sona erdirmişti.

Guantanamo Cezaevi, 21'inci yüzyılda en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı merkezlerin arasında yer alıyor.

Mepa News