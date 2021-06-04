160 milyon çocuk şiddetli çatışma bölgelerinde

4 Haziran, BM tarafından 1982 yılında "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) ilan edildi.

Söz konusu karar, o dönemde İsrail'in saldırılarına maruz kalmış Filistinli ve Lübnanlı çocuklar için alınmıştı.

BM raporlarına göre, son 10 yılda çatışmalarda sakat kalan veya hayatını kaybeden çocuk sayısı 93 binden fazla.

Çocuklara yönelik teyit edilen ihlal sayısının bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı yıl 2020 oldu. Bu dönemde kayıt altına alınan ihlal, 2019'daki orandan 26 bin daha fazla.

Bu ağır ihlallerin, BM'nin kayıt tutmaya başladığı 2005 yılından bu yana 250 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Bu ihlallerin yaklaşık 106 bini öldürmek veya sakat bırakmak olarak kayıtlara geçti.

Filistin, Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali ve Afganistan en yüksek oranda ihlalin olduğu ülkeler olarak öne çıkıyor.

2010'dan bu yana günde yaklaşık 25 çocuk çatışmalarda öldürüldü veya sakatlandı.

Çocukları Kurtarın Vakfı 2020 yılı raporuna göre, şiddetli çatışmaların olduğu bölgelerde yaşayan çocuk sayısı 2018 yılına göre yüzde 2 artarak 160 milyona yükseldi. Çatışma bölgelerinde yaşamını sürdüren toplam çocuk sayısının 426 milyon olduğu öngörülüyor. Bu rakam, dünya genelindeki çocukların sayısının beşte birine tekabül ediyor.

Yine aynı raporun 2019 yılı verilerine göre, çocukların yaşadığı en tehlikeli ülkeler Asya ve Afrika'da sayıldı.

Afganistan, Güney Sudan, Irak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mali, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen bu listede yer alıyor.

BM verilerine göre, yaklaşık 250 bin çocuk dünya genelinde çatışmalarda yer alıyor. Bu çocuklar savaşçı, haberci, casus, hamal veya aşçı olarak kullanılıyor.

Kız çocukları, haklarından mahrum bırakılarak cinsel istismara maruz kalıyor.

BM, çocuk hakları ihlallerinin takip edilmesi amacıyla 14 ülkede "BM Ülke Görev Güçleri" kurdu. Bu ülkeler Afganistan, Burundi, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Myanmar, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Filipinler ve Uganda'dan oluşuyor.

AA