1911’deki katliam için özür diledi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin kuzeyindeki Torreon kentinde 303 Çinlinin 1911 yılında katliama uğramasından dolayı resmen özür diledi.

Torreon kentinde düzenlenen törende konuşan Lopez Obrador, “Meksika devleti, yabancı düşmanlığına, ayırımcılığa ve ırkçılığa bir daha hiçbir zaman izin vermeyecek.” dedi.

Törene, Çin Büyükelçisi Zhu Qingqiao ile birlikte, Meksikalı çok sayıda bakan ve ordu komutanları katıldı.

13-15 Mayıs 1911 tarihlerinde Meksika devriminin ortalarında Francisco I. Madero liderliğindeki direnişçiler Torreon kentinin kontrolünü ele geçirmişler ve bu sırada 300’ü aşkın Çinli öldürülmüş, evleri ve işyerleri yıkılıp, tahrip edilmişti.

Kaynak: Euronews