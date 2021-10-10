2017'de kaçırılan rahibe serbest bırakıldı

Mali'de 2017'de kaçırılan Kolombiyalı rahibe Gloria Narvaez'in serbest kaldığı duyuruldu.

Mali Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şubat 2017'de, Burkina Faso sınırında yer alan Karangasso'da kaçırılan rahibe Narvaez'in serbest bırakıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının hesabından paylaşılan fotoğrafta da Narvaez'in Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından kabul edildiği görüldü.

Mali'de 2016'da El Kaide bağlantılı bir grup tarafından kaçırılan ve Ekim 2020'de serbest kalan Fransız insani yardım gönüllüsü Sophie Petronin, tutsak geçirdiği sürenin büyük bir kısmını Narvaez ile geçirdiğini söylemişti.

Petronin, serbest kalana kadar Narvaez ile beraber kaldığını ve bu süreçte 30 kere yer değiştirdiklerini belirterek, Narvaez'in tedaviye ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

Narvaez, 7 Şubat 2017'de Karangasso Kilisesinden, El Kaide bağlantılı bir grup tarafından kaçırılmıştı.