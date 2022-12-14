2022'de öldürülen gazeteci sayısı geçen yıla göre yüzde 45 arttı

Basın Amblem Kampanyasından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının yıkıcı etkilerinin, bu yıl gazetecileri çok daha olumsuz etkilediği ifade edildi.

Açıklamaya göre 2022'de 29 ülkeden 115 medya çalışanı öldürülürken 2021'e göre can kayıplarında yüzde 45 artış kaydedildi.

Geçen yıl toplam 79 medya çalışanı öldürülmüştü.

Bu yılki can kaybı rakamının 2018'den bu yana en yüksek sayı olduğu vurgulandı.

2022'de Latin Amerika'da 39, Avrupa'da 37, Asya'da 30, Afrika'da 7 ve Kuzey Amerika'da 2 medya çalışanının öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkede 34 medya çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan Sınır Tanımayan Muhabirler (RSF) kuruluşunun yayımladığı raporda, dünyada halen 533 gazetecinin gözaltında veya tutuklu bulunduğu, bu sayının geçen yıla oranla yüzde 13,4 arttığı kaydedildi.

Sansür ve takibin olağanüstü seviyelere çıktığı Çin'de ise 110 gazetecinin tutuklu olduğu ifade edildi.